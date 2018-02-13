Предприниматели рассказали, почему они не платят налоги

Предприниматели не платят налоги, когда их слишком много и они слишком высокие. Также на уплату налогов влияет сформировавшееся в обществе мнение, что эстонские политики слишком легкомысленно тратят деньги налогоплательщиков, приводит результаты опроса Äripäev.
К таким выводам пришла ученица Тартуского университета Рагне Кяйге в своей бакалаврской работе ”Связи налогового поведения и социальных норм на примере эстонских маклеров”.
В основном же опрошенные маклеры ответили, что оплачивают налоги таким образом, как этого требует закон. Важным фактором также является контроль со стороны государства и страх того, что Налогово-таможенный департамент выявит неуплату.