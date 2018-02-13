Предприниматели рассказали, почему они не платят налоги

100-eurone Foto: Anni Õnneleid

Предприниматели не платят налоги, когда их слишком много и они слишком высокие. Также на уплату налогов влияет сформировавшееся в обществе мнение, что эстонские политики слишком легкомысленно тратят деньги налогоплательщиков, приводит результаты опроса Äripäev.