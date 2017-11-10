Предприниматели негодуют: ИД-карта не работает, налоги не заплатить, а государство не идет на уступки

По словам Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA), из-за проблем с ИД-картой у части фирм возникли круговые задолженности. Предприятия злит негибкое отношение Налогово-таможенного департамента (MTA) — от уступок отказываются, хотя уплата сделана невозможной по вине самого государства.

Предприниматели оповестили EVEA, что обусловленные ИД-картами проблемы не позволяли быстро делать переводы, из-за чего были фирмы, у которых возникли круговые задолженности и поэтому серьезные проблемы при выполнении своих обязательств как перед бизнес-партнерами, так и перед MTA.

Если зашифрованный MTA документ невозможно открыть из-за масштабных и известных государству проблем, но выполнение обязательств предполагают несмотря на это, это ставит доверявшие э-государству предприятия, вне зависимости от их собственной деятельности, в очень слабое положение, отмечает EVEA.

В круг лиц, которых оповестили о закрытии сертификатов ИД-карты заранее и которым предложили приоритетную возможность при обновлении сертификатов, по словам ассоциации, обязательно следовало бы включить и предпринимателей.

Налоговый департамент: подайте ходатайство о рассрочке уплаты налогов

"Налогово-таможенный департамент в случае выполнения обязанности отчетности может предложить гибкость, если в конкретных случаях такая необходимость возникнет. Также, если уже заранее известно, что выполнение налоговой обязанности временно может быть сложным, то предпринимать может подать MTA ходатайство о рассрочке уплаты налогов", — прокомментировал пресс-секретарь департамента Райнер Лауритс.

"EVEA обращалась к нам, и мы их ознакомили со всеми этими возможностями, как мы можем поддержать предприятия в случае временных трудностей с уплатой", — добавил Лауритс.

"Что касается аутентификации, то из многих возможностей аутентификации сейчас ограничена одна. В э-департамент/э-таможню по-прежнему можно войти как через ИД-карту с обновленными сертификатами и mobiil-ID, так и через интернет-банк (smart-ID, PIN-калькулятор, карточки паролей и др.), и коммерческие объединения и учреждения по-прежнему могут подавать декларации через X-путь", — завершил пресс-секретарь.