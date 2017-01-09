Предприятия могут открыть банковский счет в SEB, не приходя в офис, то есть через удаленный канал. Общение с банком происходит посредством видеозвонка. Первое время мы оказываем эту услугу клиентам SEB, у которых уже есть договор частного клиента об использовании интернет-банка. В будущем мы откроем эту услугу и для новых клиентов.

”Если раньше мы звонили начинающим предпринимателям и просили клиентов прийти в отделение банка, то теперь у них есть возможность выбрать более удобный способ для связи с банком. Новая и удобная возможность способствует созданию более инновационной бизнес-среды — для клиента мы всегда на связи в удобное для него время и удобным для него способом. Клиентам не нужно скачивать для этого отдельную программу. В банковскую среду можно зайти через интернет-банк частного клиента”, — разъяснил руководитель сферы розничных банковских услуг и технологии Айнар Леппянен.

”Сегодня большая часть банковских операций и общения происходит в интернете, и запуск удаленного консультирования через интернет является частью плана развития наших э-каналов. В этом году и для частных клиентов станет возможным получить видео-консультацию и открыть счет через удаленные каналы”, — обещает Леппянен.