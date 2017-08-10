Предприниматели Эстонии ищут новые возможности для расширения

В первом полугодии в KredEx поступило 309 новое ходатайство о поручительстве, и было заключено 260 договоров. В течение шести месяцев при помощи поручительства KredEx предприятия получили нового финансирования в объеме 62,8 млн евро. По сравнению с первым полугодием прошлого года, предприятия чаще всего хотели использовать поручительство KredEx в качестве гарантии краткосрочного финансирования, значится в пресс-релизе.

Если в первом полугодии 2016 года поручительство KredExi больше всего использовали для инвестиционных кредитов, то за два первых квартала нынешнего года — при финансировании расчетных кредитов и кредитов для финансирования оборотного капитала (59% от общего объема поручительств), за которыми следуют инвестиционные кредиты (23%) и банковские гарантии (14%). Итого в течение первого полугодия KredEx предоставил поручительства обязательств более чем 220 предприятий, которые планируют создать более 300 новых рабочих мест.

По словам руководителя дивизиона предпринимательства KredEx Ярмо Лийвера, по сравнению с прошлым годом объемы уменьшились, однако за этим стоят, прежде всего, несколько крупных инвестиционных проектов, которые были отложены на 2016 год, поскольку в конце 2015 года KredEx увеличил максимальную сумму поручительства для одного предприятия с 2 до 5 миллионов евро. Кроме того, предприятия получили возможность использовать альтернативные решения для финансирования, для которых не нужно поручительство KredEx. Таким образом, некоторое уменьшение объемов в нынешнем году не оказалось сюрпризом. ”Если в прошлом году посредством поручительства предприятия Эстонии получили доступ к рекордным 164,3 млн евро, то в нынешнем году этот объем стабилизировался. Радостно, что для многих предприятий доступ к капиталу в последние годы существенно улучшился. В то же время озабоченность вызывает тот факт, что доступ к капиталу остается проблематичным для начинающих и микро-предприятий. Вместе с другими участниками финансового рынка мы по-прежнему пытаемся улучшить эту ситуацию”, — сказал Лийвер.

Среди секторов наибольший удельный вес имеет обрабатывающая промышленность, за которой следуют строительство и торговля. По сравнению с началом прошлого года увеличился удельный вес предприятий секторов информации и связи, а также здравоохранения и социального обеспечения.