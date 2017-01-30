30.01.2017, 17:05

Предприниматель выкупил у финнов эстонские журналы


rus.delfi.ee
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meedia
meediaFoto: Andres Putting

Бывший исполнительный директор компании Марко Тамме выкупил у финнов фирму Ühinenud Ajakirjad OÜ, которая издает журналы Tehnikamaailm, Kodu & Aed, Diivan и другие.

Из данных бизнес-регистра следует, что акционером Ühinenud Ajakirjade AS с 15 декабря прошлого года является созданное в декабре же Ühinenud Kirjad OÜ, в качестве владельца которой значится бывший член правления фирмы Марко Тамме, пишет Äripäev.

До этого Ühinenud Ajakirjad принадлежало финским предприятиям Otavamaedia OY и A-Lehdet OY.

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