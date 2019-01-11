11.01.2019, 07:00

Предприниматель: если мы будем только воевать и драться, то найдутся те, кто спросят "что я здесь делаю"?


rus.delfi.ee
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Väino Kaldoja
Väino KaldojaFoto: Tiit Blaat

”Я все равно не скажу, за кого будут голосовать”, — говорит владелец Silberauto и председатель совета Eesti Energia Вяйно Калдоя, но добавляет, что никогда не скрывал, что будет голосовать на предстоящих выборах за тех, кто понимает, что дополнительная ценность приходит с работой, а не перераспределением.

Бизнесмен сказал в интервью Eesti Päevaleht, что, если сосредоточиться только на перераспределении, то последующим поколениям работы не хватит. ”Также для меня важна либеральная экономическая система, чтобы мы не только запрещали, указывали, вешали и стреляли”, — заметил он. Также, по его мнению, важно быть честным: ”Не казаться честным, а быть честным”.

Критически относится Калдоя и к различным пособиям на предпринимательство, с которых все пытаются ”что-то урезать, оптимизировать, изловчиться”. Он считет, что ресурс следует направить в иное русло, например, в поднятия уровня образования, начиная с детского сада до вуза.

После того, как хорошее образование обеспечено, человеку надо дать чувство уверенность, что у него есть в Эстонии перспективы: ”Если мы этого не сделаем, если будем только воевать и драться, то те, кто мыслят более масштабно, спросят: что здесь происходит и что я здесь делаю?”

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