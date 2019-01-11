Предприниматель: если мы будем только воевать и драться, то найдутся те, кто спросят "что я здесь делаю"?

Бизнесмен сказал в интервью Eesti Päevaleht, что, если сосредоточиться только на перераспределении, то последующим поколениям работы не хватит. ”Также для меня важна либеральная экономическая система, чтобы мы не только запрещали, указывали, вешали и стреляли”, — заметил он. Также, по его мнению, важно быть честным: ”Не казаться честным, а быть честным”.

Критически относится Калдоя и к различным пособиям на предпринимательство, с которых все пытаются ”что-то урезать, оптимизировать, изловчиться”. Он считет, что ресурс следует направить в иное русло, например, в поднятия уровня образования, начиная с детского сада до вуза.

После того, как хорошее образование обеспечено, человеку надо дать чувство уверенность, что у него есть в Эстонии перспективы: ”Если мы этого не сделаем, если будем только воевать и драться, то те, кто мыслят более масштабно, спросят: что здесь происходит и что я здесь делаю?”