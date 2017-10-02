Предприниматель: чтобы оправиться от неудачи с брендом Эстонии, нужно время

Если бы голландскому дизайнеру Петеру Кенти позволили довести до конца свою идею концепта „-est", то сейчас сотни тысяч человек были бы довольны результатом, пишет предприниматель Лео Сиеманн в Äripäev.

”Несмотря на то, что брендирование Эстонии идет уже довольно долгое время, до сих пор не удалось достичь удовлетворительного результата. Скорее, слово ”бренд” приобрело негативный оттенок. Результат создания бренда Эстонии оказался профессиональной неудачей, и, чтобы оправиться от нее, нужно время”, — пишет Сиеманн.

Идею Кенти поместили в зеленый ящик для инструментов, содержание которого, по мнению Сиеманна, осталось для большинства непонятным.

Всего на создание визуального образа Эстонии ушло 200 000 евро, из которых 110 000 было потрачено на зарплату дизайнерам и 47 880 евро — на создание единого шрифта Aino.