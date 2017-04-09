Предложенный инвесторами ”небывалой” для эстонского лесоводства инициативы законопроект таит в себе риск коррупции

В октябре прошлого года общественность заговорила о небывалом для эстонкой деревообрабатывающей промышленности проекте стоимостью в миллиард евро, который увеличил бы ВВП государства и создал за пределами столицы сотни рабочих мест, пишет Eesti Päevaleht.

Инициаторами проекта завода по рафинированию древесины является группа предпринимателей в лице OÜ Est-For Invest, тактику которого можно определить как ”взять быка за рога”. Так, бизнесмены направили правительству 12 предложений по созданию благоприятных условий для возведения призванного оживить экономику завода, в том числе просьбу о внесении поправок в закон о планировании. Они даже сами подготовили этот законопроект и представили Рийгикогу.

Graafik: Toom Tragel

В январе прошлого года Министерству финансов поступило ходатайство об инициации государственной спецпланировки завода по рафинированию древесины, но денег в государственном бюджете не нашлось. Тогда лесопромышленники решили финансировать проект сами. Для того, чтобы можно было акцептировать эту просьбу, экономическая комиссия Рийгикогу приняла законопроект в производство. Согласно изменениям, заинтересованному в строительном проекте лицу предоставлялось бы право самому оплачивать составление проекта и оценку влияния на окружающую среду.

Государственный контролер Алар Карис отметил, что создание большого промышленного предприятия, несомненно, положительно повлияет на экономику Эстонии, однако общественные и частные интересы должны быть уравновешены. ”Заинтересованное в составлении планировки лицо также заинтересовано в том, чтобы избежать безосновательной ситуации, когда кто-то смог бы усомниться в беспристрастности проекта и оценки влияний”, — написал Карис в своем заключении.

Это означает, что если фирма желает что-то построить и готова, к примеру, оплатить расходы на исследование окружающей среды, то возможна ситуация, когда в случае неблагоприятного результата услуга просто не будет оплачена. Ситуация, в которой строитель смог бы диктовать, какие анализы он закажет, а какие — нет, попала бы под определение коррупции.

По словам министра экономики и инфотехнологий Урве Пало, проблема является более масштабной и касается не только одного проекта. ”Принимая во внимание нынешние сроки длиною в несколько лет, желание бизнесменов основать предприятие угасает еще до того, как процесс сдвинется с мертвой точки”, — сказала она и отметила, что страна уже потеряла определенное количество крупных инвесторов, которые были вынуждены обратить свой взор на страны, где планирование и оценка влияния на окружающую среду занимает, в среднем, полтора года. В Эстонии на это уходит минимум три.

Graafik: Toom Tragel

”Улучшение нашей предпринимательской среды и осовременивание закона жизненно необходимы, чтобы мы могли конкурировать с соседними странами”, — сказала она. Пало отметила, что завод по рафинированию древесины вызывает большой интерес на международном уровне, и было бы очень разумно, если бы процесс происходил посредством государственной спецпланировки, производство которой является открытым.

Кроме внесения в закон поправок, предприниматели попросили у министров публичной поддержки и сотрудничества, ускорения темпа производства, установления права на застройку или отчуждения государственной земли площадью в сто гектаров, обеспечения возможности коммуникаций и подъездных путей. Предприниматели просят государство создать необходимую инфраструктуру, в том числе пункт подключения Elering. Два последних пожелания означают продление срока заключенных с RMK постоянных договоров с пяти лет хотя бы до десяти и выведение транспортных средств грузоподъемностью в 60 тонн из разряда спецгрузов и предоставление им права пересекать границу с Латвией на общих основаниях.

В минувшую среду состоялось первое чтение законопроекта, второе чтение запланировано на следующую неделю.

”Речь идет о крайне уникальном начинании и важной для эстонской экономики инвестиции, которая принесет пользу обществу в целом. Мы не ходатайствуем ни об одном преимуществе по сравнению с другими предпринимателями. Подобного рода проект возможно осуществить только в тесном сотрудничестве с различными ведомствами, и мы надеемся, что его будут рассматривать как существенную для экономического развития Эстонии инвестицию”, — сказал член правления Est-For Invest Маргус Кохава.