Предложенная Путиным индексация зарплат коснется шести миллионов россиян

Индексация зарплат, предложенная президентом России Владимиром Путиным, коснется 5,8 миллиона человек. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Из них 1,9 миллиона человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 миллиона — в региональных и муниципальных, сообщили в ведомстве, пишет Lenta.ru.

Путину предпочли не докладывать о сложностях в исполнении его поручений

Это служащие бюджетной сферы: административные работники (экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики), ИТР и вспомогательный персонал (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), а также специалисты по реабилитации, социальные психологи и другие, отмечается в сообщении.

Кроме того, к бюджетной сфере относятся государственные и муниципальные учреждения лесного хозяйства, гидрометеорологической службы, ветеринарии, службы занятости.

24 мая Путин предложил проиндексировать зарплаты работников бюджетных сфер, не охваченных майскими указами. Президент попросил правительство оперативно представить варианты решения этой задачи.

Майские указы — это 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны главой государства в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян. Впоследствии президент заявлял, что указы могут быть скорректированы с учетом изменившейся экономической конъюнктуры.