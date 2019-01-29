Предельно доходчиво: что представляет собой ставка затратности кредита и почему она должна вас интересовать?

”Диапазон процентных ставок кредита крайне широк — от скромных 8% до 40% или около того”, — рассказал Урмо Кокман, член правления компании BB Finance OÜ, предлагающей кредиты под товарным знаком Raha24.

Кокман добавил, что в случае с кредитами гораздо важнее процентной ставки такой показатель, как ставка затратности кредита, поскольку он позволяет объективно определить, насколько кредит дорог или дешев. ”Ставка затратности кредита важнее процентной ставки, потому что процентная ставка — лишь один из видов связанных с кредитом расходов, и не характеризует общие затраты на него. Чем меньше процент ставки затратности, тем дешевле кредит”, — пояснил Кокман.

Ставка затратности кредита рассчитывается по формуле, установленной Европейским союзом и утвержденной Министерством финансов Эстонии. При расчете ставки затратности кредита учитывается процентная ставка, платы за договор, налоги и другие платежи, которые потребитель обязан уплачивать в связи с договором потребительского кредитования и которые известны или должны быть известны кредитору. Ставка затратности кредита не включает пени и другие дополнительные расходы, которые могут сопутствовать задержке платежа.