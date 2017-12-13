Празднуют ли эстоноземельцы Рождество в кредит?

Обычно конец года связан с дополнительными тратами: рождественские и новогодние подарки, мероприятия, поездки к родственникам, праздничные столы… Где народ берет на это деньги? Накопления, опустошение кредиток или минизаймы?

”Мы напряженно следили за ежемесячной статистикой и обнаружили, что рост мелких кредитов наблюдается скорее по весне, декабрь же в плане взятия кредитов не отличается от остальных месяцев вообще”, — разрушили миф о рождественских кредитах менеджер по продуктам развития бизнеса SEB Эвелин Таммеару и директор по развитию Роланд Йыэсалу.

Если взглянуть на показатели сделок с кредитными картами SEB, то в последние годы они значительно выросли, но не в декабре, заверяют специалисты.

В то же время Кати Воометс, руководитель Института финансов Swedbank, основываясь на статистике своего банка, признает, что есть значительная разница между привычками людей и реальным поведением. ”Другими словами, если люди и не планируют брать кредит, то в праздничном настроении все же делают это”, — пояснила Воометс. ”Если исходить из статистики прошлых лет, видим, что в последний месяц года количество сделок с кредитной картой выросло. Зато краткосрочных займов берут меньше среднего. Если кредиткой и пользуются, то делают это скорее краткосрочно, с целью рассеять траты”, — пояснила специалист.

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