Праздничные онлайн-покупки: 6 советов по безопасному интернет-шопингу

Все больше людей совершают свои праздничные покупки в различных интернет-магазинах. К сожалению, именно в конце года появляется больше нечестных торговцев, использующих покупательный настрой людей и ослабленное внимание к безопасности интернет-магазинов, пишет Кати Воометс, директор Института финансов Swedbank.

Часто люди попадают на сайты нечестных продавцов через социальные сети. Человек читает посты своих друзей и вдруг замечает „великолепное” предложение, от которого очень трудно отказаться. Кликнув на ссылке, он обнаруживает, что остался самый последний экземпляр товара, и, поддавшись эмоциям, оплачивает покупку.

Институт частных финансов дает 6 советов, как вести в интернете безопасный шопинг и избегать обмана.

1. Перед совершением покупки проверьте бэкграунд продавца

Не вводите данные своей карточки на незнакомом сайте без проверки бэкграунда продавца. Перед покупкой изучите в интернете, с чем имеете дело. Так, на различных форумах и из статей можно найти информацию о том, стоит ли доверять этому продавцу или с ним связаны проблемы, которые многократно проявлялись.

2. Узнайте, является данный коммерсант частным или юридическим лицом

Перед покупкой поинтересуйтесь, кому принадлежит веб-магазин — частному или юридическому лицу. Для этого посмотрите, на какой банковский счет следует делать перевод за товар или услугу (на счет частного лица или фирмы) и проверьте, внесена ли фирма в Коммерческий регистр.

Если продавец — частное лицо, на товар или услугу не распространяется вытекающая из закона защита, не действуют и права потребителя (предъявление претензий, право отказаться от покупки в течение 14 дней и т. д.). Вдобавок при покупке у частного лица нет возможности в случае проблем обратиться в Департамент защиты прав потребителей.

3. Контакты должны быть и у виртуального магазина

На сайте каждого веб-магазина должны быть указаны контакты торговца (наименование предприятия, код регистрации, адрес электронной почты, контактный телефон), чтобы была возможность обратиться за получением дополнительной информации или предъявить претензии.

4. Убедитесь в надежности веб-магазина

Для оплаты покупок в интернет-магазине есть различные возможности (через банковскую ссылку, на основании счёта, с помощью кредитной карточки). Если Вам попался нечестный продавец, то в случае оплаты карточкой у Вас будет больше возможностей с помощью банка получить обратно предоплату, поскольку в этом случае доступ к деталям сделки упрощается.

Безопасными можно считать веб-магазины, которые используют двухфакторную идентификацию клиентов, например, Verified by VISA, MasterCard SecureCode, или имеют знак ”Turvaline ostukoht” (”Безопасное место покупок”). Интернет-магазины, имеющие такой знак, прошли проверку со стороны Эстонского союза интернет-торговли, а значит, являются надежными.

Кроме того, отдавайте предпочтение интернет-магазинам, веб-адрес которых начинается с (https), то есть содержит букву s. Для минимизации рисков стоит держать дневные лимиты карточек в таких пределах, чтобы можно было совершать повседневные покупки, но в случае противоправного использования карточки ущерб был бы минимальным.

5. Убедитесь в том, что при необходимости товар можно вернуть

На сайте веб-магазина должно быть четкое описание процесса покупки: каковы обязанности и ответственность покупателя и продавца, условия продажи и оплаты, время поставки, возможности доставки. Обязательно должны быть указаны и условия возврата товара. Бэкграунд интернет-торговцев Эстонии можно посмотреть на сайте Департамента защиты прав потребителей.

6. Защитите свой компьютер

Покупки целесообразно совершать только с надежного, защищенного компьютера. Для этого необходим регулярный уход за компьютером с тем, чтобы исключить доступ шпионских программ к деликатным данным. Поэтому не стоит вводить данные банковской карточки, например, с компьютеров, находящихся в общественном пользовании.