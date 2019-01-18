Правовая комиссия направила на первое чтение проект закона об увеличении ставок банковских штрафов

Согласно законопроекту, в дальнейшем перед выдачей разрешения на деятельность бюро данных по отмыванию денег сможет проверять репутацию и соответствие требованиям членов правления. Кроме того, юридический адрес, головная контора или филиал коммерческого объединения по данным регистра должен находиться в Эстонии. Государственная пошлина за получение разрешения на деятельность в случае финансовых учреждений, предоставителей услуг по обмену виртуальной валюты и услуг виртуального кошелька будет повышена до 1300 евро. Ранее она составляла 345 евро.

Перед первым чтением правовая комиссия решила исключить из законопроекта положение о бремени доказывания обратного. Согласно данному положению, в случае подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма владелец имущества обязан доказать законность происхождения средств. ”Текущая формулировка недостаточно конкретна. Несомненно, мы не хотим вселять тревогу в честных граждан”, — пояснил Карилайд. Он добавил, что комиссия вернется к обсуждению этого положения перед вторым чтением, если удастся сформулировать его таким образом, который устроит все стороны.

Первое чтение инициированного Правительством Республики проекта закона о внесении изменений в Закон об аудиторской деятельности, Закон о предотвращении и разрешении финансового кризиса и в другие законы (реформа наказаний за проступок в финансовом секторе, наказания, проистекающие из законодательства ЕС, бремя доказывания легального происхождения имущества) (771 SE) на пленарном заседании Рийгикогу запланировано на 23 января.