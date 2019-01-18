18.01.2019, 10:30

Правовая комиссия направила на первое чтение проект закона об увеличении ставок банковских штрафов


rus.delfi.ee
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EurodFoto: Madis Veltman

Правовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение проект закона, согласно которому предельные ставки штрафов в финансовом секторе будут приведены в соответствие с законодательством Европейского союза. Кроме того, будут ужесточены требования к выдаче разрешений на деятельность бюро данных по отмыванию денег.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, штрафы коммерческих банков давно следовало привести в соответствие с их прибылью. ”В настоящий момент, если банк не представит Финансовой инспекции надлежащую информацию, ему может быть назначен штраф в размере не более 32 000 евро. Такая мера не всегда оказывает должное влияние. Возможность выписать штраф в размере до пяти миллионов евро позволит повысить законопослушность банков”.

Член правовой комиссии Урве Тийдус положительно отозвалась об ужесточении требований к выдаче разрешения на деятельность бюро данных по отмыванию денег. ”В Эстонии стремительно возрос интерес к виртуальной валюте. Это в первую очередь касается граждан иностранных государств. На данный момент бюро данных по отмыванию денег может отказать в выдаче разрешения на деятельность лишь в том случае, если лицо привлекалось к уголовной ответственности в своем государстве. Действия таких лиц могут навредить репутации Эстонского государства”, — сказала Тийдус.

Согласно законопроекту, в дальнейшем перед выдачей разрешения на деятельность бюро данных по отмыванию денег сможет проверять репутацию и соответствие требованиям членов правления. Кроме того, юридический адрес, головная контора или филиал коммерческого объединения по данным регистра должен находиться в Эстонии. Государственная пошлина за получение разрешения на деятельность в случае финансовых учреждений, предоставителей услуг по обмену виртуальной валюты и услуг виртуального кошелька будет повышена до 1300 евро. Ранее она составляла 345 евро.

Перед первым чтением правовая комиссия решила исключить из законопроекта положение о бремени доказывания обратного. Согласно данному положению, в случае подозрения на отмывание денег или финансирование терроризма владелец имущества обязан доказать законность происхождения средств. ”Текущая формулировка недостаточно конкретна. Несомненно, мы не хотим вселять тревогу в честных граждан”, — пояснил Карилайд. Он добавил, что комиссия вернется к обсуждению этого положения перед вторым чтением, если удастся сформулировать его таким образом, который устроит все стороны.

Первое чтение инициированного Правительством Республики проекта закона о внесении изменений в Закон об аудиторской деятельности, Закон о предотвращении и разрешении финансового кризиса и в другие законы (реформа наказаний за проступок в финансовом секторе, наказания, проистекающие из законодательства ЕС, бремя доказывания легального происхождения имущества) (771 SE) на пленарном заседании Рийгикогу запланировано на 23 января.

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