Правовая комиссия хочет привлечь иностранные инвестиции в Эстонию

Согласно законопроекту, в дальнейшем для регистрации паевого товарищества можно будет использовать счет, открытый в любом банке или платежном учреждении государства-члена Европейской экономической зоны. Действующее законодательство требует наличие расчетного счета коммерческого объединения в Эстонии.

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда, поправки к закону положительно скажутся на нашей предпринимательской среде. ”В настоящий момент иностранные инвесторы отказываются вкладывать деньги в Эстонию и создают коммерческие объединения в других странах, так как они не могут открыть банковский счет, находясь за границей. Законопроект либерализует экономическую среду и вновь привлечет иностранных инвесторов и э-резидентов в Эстонию”.

По мнению члена комиссии Кюллики Кюбарсепп, законопроект необходимо более тщательно согласовать с учреждениями финансового надзора. ”Бюро данных по отмыванию денег и Финансовая инспекция расходятся во мнениях с Министерством финансов. Дело о Danske Bank показало, что при создании более удобных условий для предпринимателей особенно важно не забывать про возможные риски”.