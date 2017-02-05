"Православные, объединяйтесь!" Появился православный мессенджер на базе Telegram

В России заработал православный мессенджер "Правжизнь Telegram", позволяющий пользователям обмениваться сообщениями, фотографиями, аудиозаписями и другими файлами, а также подписываться на официальные каналы храмов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как отмечается в сообщении, священнослужители с помощью приложения "смогут принимать просьбы о молитвенной помощи от прихожан, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма и делать рассылку его подписчикам, организовывать волонтеров, собирать пожертвования".

В свою очередь, прихожане "смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим".

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В настоящее время приложение, разработанное на базе популярного мессенджера Telegram, доступно для устройств на базе Android, а также в настольной версии. Согласно описанию, на данный момент в нем насчитывается 360 групп и каналов, а число его пользователей превышает 130 тысяч человек. Кроме того, в программе зарегистрировано свыше 15 тысяч храмов и монастырей.

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При регистрации в программе пользователи могут указать не только страну и город проживания, но и посещаемые ими храмы. Также пользователям мессенджера доступен ряд тематических сервисов и ботов. Например, один из них позволит узнать имя небесного покровителя по дате рождения.

Напомним, на прошлой неделе председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и профессор МГИМО Владимир Легойда заявил, что РПЦ сможет помочь людям, потерявшим работу в результате развития технологий. Также Легойда отметил, что интернет-пользователи часто задевают чувства друг друга, человеческое достоинство и не соблюдают элементарные нормы поведения в обществе. Наконец, представитель РПЦ осудил стикеры с патриархом Кириллом.