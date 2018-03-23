Правление соцдемов: нужно установить ограничения на вырубку леса

Правление Социал-демократической партии поддерживает предложение председателя парламентской комиссии по защите окружающей среды Райнера Варка установить максимальный предел для ежегодной вырубки леса.

По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, важно, чтобы государство не вставляло палки в колеса тем небольшим владельцам леса, которые ответственно занимаются лесным хозяйством, и не ставило под угрозу исчезновения рабочие места в регионах, сообщается в пресс-релизе. ”Но в то же время государство должно сделать так, чтобы леса Эстонии сохранились и для следующих поколений”, — добавил Осиновский.

Председатель парламентской комиссии по защите окружающей среды Райнер Вакра предложил ограничить ежегодную вырубку леса до 10 миллионов кубометров в год. ”Это значительно меньше, чем вырубают в последнее время в Эстонии”, — объяснил Вакра. ”Важно изменить и наше отношение к лесу. Нужно отойти от принципа ”обеспечим жизнеспособность лесной экономике” и перейти к принципу ”обеспечим жизнеспособность лесу”. В ближайшее время парламент приступит к обсуждению вопроса об ограничении вырубки леса в контексте программы развития лесного хозяйства”.

”Мы смогли найти золотую середину, когда обсуждали разрешение на ловлю рыбы при помощи сетей, сохранение численности диких зверей и добычу сланца. Конечно же, нужно найти точку равновесия и в лесном хозяйстве. Важно начать заниматься эти уже сейчас, до того, как вступит в силу новая программа развития лесного хозяйства”, — добавил Вакра.