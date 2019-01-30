Правление Maxima Eesti пополнилось двумя новыми членами

”Введением в правление двух коллег мы хотим подчеркнуть главные фокусы нашей коммерческой деятельности: поддержка на уровне правления ценности сплоченной команды, а также последовательный рост розничной сети магазинов всех форматов”, — рассказал председатель правления Maxima Eesti Марко Пыдер.

”Maxima является одним из крупнейших работодателей Эстонии, в нашей фирме работает около 3700 человек. Чтобы обеспечить на очень требовательном рынке труда развитие командной культуры и спланировать потребности в обучении, мы хотим с помощью Леи вывести эти компетенции на уровень правления”, — прокомментировал Пыдер.

Юстинас Кирбутас, который до сих пор управлял эстонским центром логистики Maxima, был назначен в понедельник руководителем по операциям, а это значит, что и членом правления.

”Задача Юстинаса состоит в обеспечении бесперебойной работы 80 расположенных в Эстонии магазинов Maxima и координации цепочки поставок, чтобы потребности наших клиентов, ежедневное количество которых составляет в среднем 170 000 человек, удовлетворялись каждый день”, — добавил руководитель Maxima Eesti Марко Пыдер.

Теперь правление Maxima Eesti состоит из пяти членов, в него входят председатель правления Марко Пыдер, коммерческий руководитель Кристина Мустонен, финансовый руководитель Алексей Кадырко, руководитель по персоналу Леа Кимбер и руководитель по операциям Юстинас Кирбутас.