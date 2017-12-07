Правительство зарезервировало 10 миллионов евро на оборонные расходы

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило решение, согласно которому в случае необходимости из целевого резерва Министерства финансов можно будет покрыть расходы из программы инвестиций в государственную оборону в размере до 10 миллионов евро.
Как сообщило Министерство финансов, оставшиеся в резерве средства за 2017 год позволяют при необходимости покрыть эти расходы. Правила позволяют продлевать возможность использования средств на срок до одного бюджетного года.
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