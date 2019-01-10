Правительство выделило миллион евро на отчуждение земли второго сланцевого карьера Пыхья-Кивиыли

Ходатайство о принудительном отчуждении было подано Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 11 ноября 2009 года.

Непосредственно перед решением правительства член правления производителя теплоэнергии N.R. Energy Ахто Тислер сказал, что они готовы продать земли за 5 млн евро.

”В этой ситуации неравенства, когда Эстонское государство стало интенсивно предпочитать за наш счет коммерческие интересы Kiviõli Keemiatööstus, нам приходится идти против государства и силы в таком противостояния очевидно не равны. Поэтому мы предпочли бы найти другое решение”, — сказал он и добавил, что одна из возможностей — это возместить N.R. Energy как минимум остаток кредита (4,9 млн евро).