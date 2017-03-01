Правительство Великобритании намерено запустить механизм Brexit к концу марта

Правительство Великобритании намерено применить статью 50 Лиссабонского договора, запускающую двухлетнюю процедуру выхода страны из Евросоюза, до конца марта. Об этом заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин.

"Мы намерены запустить процесс выхода (из ЕС — прим. ТАСС) к концу марта, — отметила Мэй. — Речь идет именно о применении статьи 50-й, а не о каком-либо мягком перевороте".

Изначально Тереза Мэй планировала самостоятельно начать переговоры с ЕС об условиях "развода" Лондона и Брюсселя. Но сначала Высокий суд Лондона, а за ним и Верховный суд, обязали правительство заручиться одобрением со стороны парламента, куда Мэй и обратилась в конце января.

Рассмотрение билля в Палате общин прошло для премьер-министра очень гладко. Несмотря на более сотни поправок, предложенных депутатами, правительство смогло отразить все попытки ограничить премьер-министра дополнительными обязательствами.

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Сейчас законопроект находится на обсуждении в Палате лордов, не избираемом органе, в который входит 805 членов, включая 779 светских лордов и 26 духовных, где положение у Терезы Мэй не столь благоприятное. В отличие от Палаты общин, здесь правящая Консервативная партия не обладает большинством.

Не исключено, что пэры смогут внести в билль свои поправки. Этот процесс должен завершиться 1 марта, рассмотрение законопроекта в последнем, третьем чтении, намечено на 7 марта.