Правительство утвердило рост зарплат медиков задним числом

Правительство на своем вчерашнем заседании утвердило перечень услуг здравоохранения, в котором предусмотрено и повышение зарплат работников сферы здравоохранения. По сравнению с 2016 годом минимальная часовая плата с 1 апреля вырастет у врачей-специалистов на 9%, у сестер на 10% и у опекунов — на 12%.

”В соответствии с заключенным трудовым договором мы сегодня решили утвердить более высокое повышение зарплат медиков задним числом с 1 апреля”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Компетентные и мотивированные медицинские специалисты — это гарантия качества и стабильности здравоохранения, поэтому повышение зарплат в опережающем темпе важно как для системы здравоохранения, так и для пациентов. Наиболее важный сигнал состоит в том, что трудовой мир в сфере медицины обеспечен и при помощи выделенных из бюджета дополнительных средств мы сможем совместно работать во имя того, чтобы качественная врачебная помощь была лучше доступна всем жителям Эстонии”.

На повышение зарплат медиков в бюджете больничной кассы предусмотрено 23,6 миллионов евро.

В изменении компонента зарплаты в ценах услуг исходили из подписанного Союзом больниц Эстонии, Союзом скорой помощи Эстонии, Обществом семейных врачей Эстонии, Союзом врачей Эстонии, Профессиональным союзом работников здравоохранения и Союзом сестер Эстонии предварительного коллективного соглашения, в котором были определены следующие минимальные ставки: 10,53 евро в час для врача, 6,03 евро в час для сестры и 3,70 евро в час для опекуна.

Кроме того, с 1 июля 2017 г. начнет действовать компенсация на лечение зубов для всех застрахованных взрослых людей в объеме до 30 евро в год. Для пожилых, беременных, матерей детей в возрасте до одного года и людей с повышенной необходимостью в лечении зубов размер компенсации составит до 85 евро в год. На эти нужды в бюджете 2017 г. предусмотрено шесть миллионов евро, а в бюджете 2018 г. — 12 миллионов евро.