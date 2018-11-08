Правительство решило прекратить специальную планировку целлюлозного завода(13)
Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании решило прекратить специальную планировку целлюлозного завода Est-For, которая летом волновала тысячи людей.
Правительство на сегодняшнем кабинетном заседании решило прекратить специальную планировку целлюлозного завода Est-For, которая летом волновала тысячи людей.
На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что решили остаться при своем прежнем мнении. Он добавил, что это не означает, что предприниматели не могут дальше заниматься этим вопросом. Он указал, что ведь проходят различные встречи в уездах.
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