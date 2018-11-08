Правительство решило прекратить специальную планировку целлюлозного завода

На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что решили остаться при своем прежнем мнении. Он добавил, что это не означает, что предприниматели не могут дальше заниматься этим вопросом. Он указал, что ведь проходят различные встречи в уездах.