Правительство продлит действующие принципы формирования цен на сланец до 2019 года

Кабинет министров принял решение о продлении действующего регулирования цен на горючий сланец до 2019 года. Новая модель ценообразования пока еще находится в стадии разработки, соответствующий проект планируется представить не позднее мая следующего года, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Изменение порядка образования цен на горючий сланец будет подготовлено Министерством экономики и коммуникаций совместно с Министерством окружающей среды и Министерством финансов. Кроме того, под руководством Министерства окружающей среды вместе с предприятиями сектора будет проанализирована ныне действующая система распределения сланца.

”Горючий сланец — это национальное богатство, которое необходимо ценить как важный стратегический ресурс, его необходимо использовать с максимальной эффективностью. Именно поэтому чрезвычайно важно по возможности точно обозначить интерес государства в отношении использования сланцевых ресурсов и определить справедливую плату за ресурс”, — подчеркнул министр окружающей среды Сийм Кийслер. Также, по словам министра, необходимо учесть потребность энергетического сектора в стабильном и обоснованном налогообложении.

Проект экономически более эффективной системы распределения планируется представить на одобрение правительству не позднее мая 2018 года. Планируемое решение необходимо согласовать также с Европейской комиссией. По плану новая система должна вступить в силу в 2019 году.

Результаты проведенного в прошлом году по заказу Государственной канцелярии основательного исследования оптимального варианта оплаты горючего сланца, охватывающего также моделирование денежных потоков, показали необходимость привязать цены на горючий сланец к ценам на сравнимую с ним продукцию — электричество и топливный мазут — и изменить действующую систему распределения сланца.