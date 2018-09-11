Правительство приступает к переговорам по бюджету 2019 года

По словам премьер-министра Юри Ратаса, одобренную весной правительством бюджетную стратегию можно описать как ответственную, сосредоточенную вокруг человека и его интересов, а также инвестирующую в будущее. ”Эти принципы, вне всякого сомнения, должны быть отражены и в бюджете будущего года. Также государственный бюджет на следующий год должен отражать ответственный подход к финансам”, — подчеркнул Ратас.

В принятой осенью бюджетной стратегии, помимо прочего, запланирован рост зарплат в сферах внутренней безопасности, социальной защиты и образования. Также при распределении ресурсов исходили из того, что развитие Эстонии должно быть сбалансированым и регионам, находящимся в более тяжелом положении, необходимо уделять внимание. Приоритетным стало также повышение доступности и модернизация публичных услуг, в том числе цифровых.

В будущем году государственный долг уменьшится до 7,4% от ВВП, в текущем году он составляет 8,2%. Налоговое бремя останется стабильным и составит примерно 34% от ВВП.