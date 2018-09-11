11.09.2018, 14:19

Правительство приступает к переговорам по бюджету 2019 года

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rus.delfi.ee
EST
Stenbocki maja
Stenbocki majaFoto: Andres Putting

Сегодня Министерство финансов на кабинетном совещании правительства представит осенний экономический прогноз, который дает представление о состоянии экономики и финансовых возможностях государства. После этого правительство приступит к обсуждению бюджета будущего года, которое будет продолжено в четверг.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, при составлении проекта госбюджета правительство исходит из основных целей, согласованных при формировании правящей коалиции. ”Бюджет должен поддерживать продолжительный рост экономики и помогать укреплять безопасность Эстонии. Принятые решения должны быть разумными с точки зрения политики в области народонаселения, чтобы поддерживать рост численности населения и повышать уровень благосостояния и единства общества”, — отметил премьер-министр.

Государственный бюджет составляется на основе принятой осенью бюджетной стратегии, которая является сплавом основных целей правительства, планов и программ действий министерств, а также необходимых для их выполнения финансовых возможностей в перспективе ближайших четырех лет. Целью бюджетной стратегии является долгосрочное планирование действий и источников финансирования с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В государственном бюджете будут отражены конкретные доходы и расходы на следующий год, в том числе, например, окончательный размер фонда зарплат в различных сферах.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, одобренную весной правительством бюджетную стратегию можно описать как ответственную, сосредоточенную вокруг человека и его интересов, а также инвестирующую в будущее. ”Эти принципы, вне всякого сомнения, должны быть отражены и в бюджете будущего года. Также государственный бюджет на следующий год должен отражать ответственный подход к финансам”, — подчеркнул Ратас.

В принятой осенью бюджетной стратегии, помимо прочего, запланирован рост зарплат в сферах внутренней безопасности, социальной защиты и образования. Также при распределении ресурсов исходили из того, что развитие Эстонии должно быть сбалансированым и регионам, находящимся в более тяжелом положении, необходимо уделять внимание. Приоритетным стало также повышение доступности и модернизация публичных услуг, в том числе цифровых.

В будущем году государственный долг уменьшится до 7,4% от ВВП, в текущем году он составляет 8,2%. Налоговое бремя останется стабильным и составит примерно 34% от ВВП.

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