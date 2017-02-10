Правительство поддерживает запуск программы органической экономики

Правительство поддержало предложение министра по делам сельской жизни Тармо Таммa запустить комплексную программу органической экономики.

Министерство по делам сельской жизни в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций и Министерством окружающей среды должно к 1 мая 2017 года найти возможности финансирования и форму сотрудничества для программы органической экономики.

”У Эстонии имеется уникальная возможность воспользоваться всеми конкурентными преимуществами, которые дает ей чистая окружающая среда”, — сказал Тармо Тамм, сообщая правительству о необходимости разработки программы. ”Реализация комплексной программы органической экономики позволила бы создать лучшие предпосылки для совместной деятельности и обеспечила бы координацию между сферами органической экономики. Это помогло бы увеличить экспорт, а также потребление органической продукции в нашей стране”, — сказал министр.

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Существующие в мире направления и тенденции показывают неуклонно растущий интерес как к органическому сельскому хозяйству, так и в более широком смысле к органической экономике. Эта сфера предпринимательства, бывшая когда-то нишевой, превратилась в авторитетную отрасль экономики. Объем глобального органического рынка за последние десять лет утроился с 25,4 миллиарда евро в 2004 году до 72,5 миллиарда евро в 2014 году.

В 2016 году в Эстонии под органическое сельское хозяйство было занято 183 700 гектаров земли, что составляет 18% от всей сельскохозяйственной земли. По этому показателю Эстония входит в Европе в число ведущих стран.

Эстония имеет все предпосылки для развития и других сфер органической экономики — деревообработки, органического туризма, природной фармакологии и косметики. Сельское хозяйство — это небольшая часть всего потенциала органической экономики Эстонии.