27.09.2018, 07:20

Правительство отменило повышение алкогольного акциза на следующие два года

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rus.delfi.ee
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Alkoholikogus, mille võib Lätist sisse tuua
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Правительство одобрило изменения в законе, которые отменяют запланированное на 2019 и 2020 годы повышение акциза на алкоголь.

Министр финансов Тоомас Тынисте обосновал это тем, что объем трансграничной торговли между Латвией и Эстонией не является нормальным.

Вместе с отменой повышения акциза отменяется и повышение цен, что уменьшит разницу в цене алкоголя между Эстонией и Латвией — в следующем году в Латвии акциз на крепкий алкоголь и пиво должен вырастить на 10%.

Сохранится разница в акцизе с Финляндией, так как там в 2019 году планируется повышение.

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