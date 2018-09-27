Правительство отменило повышение алкогольного акциза на следующие два года

Министр финансов Тоомас Тынисте обосновал это тем, что объем трансграничной торговли между Латвией и Эстонией не является нормальным.

Вместе с отменой повышения акциза отменяется и повышение цен, что уменьшит разницу в цене алкоголя между Эстонией и Латвией — в следующем году в Латвии акциз на крепкий алкоголь и пиво должен вырастить на 10%.

Сохранится разница в акцизе с Финляндией, так как там в 2019 году планируется повышение.