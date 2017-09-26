Правительство одобрило введение в Латвии обязательного "налога на здоровье"

Сегодня правительство поддержало законопроект о финансировании здравоохранения, передав его на рассмотрение Сейму. Законопроект должен вступить в силу с января следующего года. Цель закона — обеспечить устойчивое финансирование здравоохранения на основе солидарной уплаты налогов всеми членами общества.



В минимум медицинской помощи, которую получат все жители независимо от уплаты соцналога, войдет неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача, лекарства и медицинское оборудование, компенсируемые из госбюджета, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения.

Для получения полной корзины медицинских услуг требуется обязательное страхование здоровья, то есть либо уплаченный социальный налог, либо обязательной взнос на медуслуги.

В будущем году размер обязательного "налога на здоровье" составит 1% от минимальной зарплаты, в 2019 году — 3%, в 2020 году — 5% от минимальной зарплаты в месяц.

Закон состоит из 15 статей и переходных правил, которые предусматривают, что Кабинет министров, подавая в Сейм очередной закон о госбюджете, должен предусмотреть увеличение финансирования здравоохранения в таком размере, чтобы в 2020 году оно составило 4% от ВВП.

В 2018 году финансирование здравоохранения должно быть не меньше 235,8 млн евро, в 2019 году — не меньше 372 млн евро, в 2020 году — не меньше 442 млн евро. В понедельник решено было вносить конкретные суммы не в сам закон, а в аннотацию к нему, что вызвало возмущение у профсоюза медиков, который считает, что тем самым правительство грубо нарушает достигнутую договоренность.