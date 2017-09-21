Правительство одобрило создание новой системы дополнительной компенсации лекарств

На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект, благодаря которому в 2018 году будет создана дополнительная компенсации лекарств. Создаваемая система сделает дорогостоящие рецептурные препараты более доступными для людей и будет удобнее для пациента, поскольку компенсация будет учитываться в аптеке при покупке лекарства, сообщает Министерство социальных дел.

”Начиная со следующего года государство начнет выплачивать дополнительную компенсацию лекарств на основании нового порядка, что значительно снизит расходы на рецептурные препараты у нуждающихся в лекарствах людей. Большие расходы особенно тяжелы для пожилых, чьи расходы на лекарства высоки из-за повышенной необходимости в лечении”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

”Сейчас в Эстонии свыше 110 000 человек ежегодно тратит на рецептурные лекарства свыше 100 евро, несмотря на действующие льготы. Целых 15 000 человек тратят свыше 300 евро. Тратить по сути пенсию за один месяц на лекарства — определенно чересчур много. Начиная с нового года почти никто не будет платить за лекарства свыше 300 евро”, — добавил он.

Цель дополнительной компенсации лекарств — улучшить доступность лекарств для людей с повышенной необходимостью в лечении и с большими расходами на лекарства, возмещая им сделанные на лекарства расходы в заметно большем объеме, чем прежде.

В рамках новой системы дополнительную компенсацию будут выплачивать за расходы, превышающие 100 евро. Для расходов в диапазоне 100-300 евро предусмотрено в объеме 50% и в объеме 90% для сумм свыше 300 евро. Льготы будут автоматически учитываться в аптеке при покупке лекарства.

Для внедрения новой системы правительство приняло решение внести в бюджет компенсаций на лекарства дополнительные 3 миллиона евро и унифицировать действовавшие с 2002 года платы за рецепт в объеме 1,27 евро и 3,19 евро из расчета на 2,5 евро на рецепт.

В случае одобрения законопроекта Рийгикогу, новая система дополнительной компенсации вступит в силу с 2018 года.