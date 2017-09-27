Правительство одобрило проект бюджета на 2018 год

Правительство Эстонии на сегодняшнем заседании одобрило проект государственного бюджета на 2018 год, который отражает долгосрочные цели: способствовать экономическому росту и росту благосостояния населения, поддерживать численность народонаселения и укреплять безопасность, сообщает коммуникационное бюро правительства.

Согласно проекту бюджета, объем расходов и инвестиций составляет 10,58 миллиарда евро, объем доходов составляет 10,33 миллиарда евро. Расходы и инвестиции по сравнению с 2017 годом возрастут на 922 миллиона евро, или на 9,5%, доходы вырастут на 986 миллионов евро, то есть на 10,6%.

Правительство решило улучшить структурную позицию государственного сектора по сравнению с составленными весной планами, так что в 2018 году она составит близкие к равновесию -0,25 процента ВВП и останется на этом уровне и в 2019 году. Согласно прогнозу, полностью сбалансированным бюджет станет в 2020 году, то есть на год раньше, чем планировалось. В 2021 году бюджет выйдет в плюс, положительный остаток составит 0,5% ВВП.

В финансируемых бюджетом направлениях можно выделить четыре приоритета, отраженные правительством в государственной бюджетной стратегии. Это поддержка экономического роста, увеличение численности народонаселения, укрепление безопасности и рост сплоченности и уровня благосостояния общества.

Реформа подоходного налога увеличит не облагаемый налогом минимум до 500 евро, что положительно скажется на доходах людей с низкими и средними зарплатами. Люди, зарабатывающие до 1200 евро, будут получать на руки на 64 евро больше. Нетто-зарплата низкооплачиваемых работников вырастет максимально на 15%. В результате реформы доходы государства уменьшатся, по прогнозу, на 182 миллиона евро.

Постоянный экономический рост поддерживают инвестиции в инфраструктуру. Правительство планирует инвестировать 56,7 миллиона евро в важные объекты инфраструктуры и развитие жизненной среды. Продолжится сотрудничество государства, самоуправлений и частного сектора в рамках создания широкополосных распределительных сетей, начнется первый этап строительства железной дороги до Хаапсалу.

Инвестиции в развитие дорог планируются в объеме 227 миллионов евро, в том числе в строительство четырехполосного отрезка шоссе Козе-Мяо и Таллиннской окружной дороги в двухполосном формате в обоих направлениях на отрезке между Юри и Вяо, в строительство Рейди-теэ, перейстройку перекрестка Хааберсти в Таллинне и в повышение безопасности движения на шоссе Таллинн-Нарва.

Расходы на оборону в 2018 году, согласно прогнозу, составят 2,11% ВВП, к инвестициям в 2% в собственную обороноспособность добавятся инвестиции, необходимые для того, чтобы принимать союзнические войска НАТО на своей территории, а также расходы в рамках программы государственных инвестиций в оборону.

В рамках реформы здравоохранения в течение пяти лет планируется направить более 300 миллионов дополнительных средств в повышение доступности услуг здравоохранения, в том числе 34 миллиона евро уже в 2018 году. Дополнительные средства позволят сократить очереди к врачам и повысить доступность медицинских услуг.

Государство начнет вносить выплаты на медицинское страхование, входящее в состав социального налога, за неработающих пенсионеров, к 2022 году эта сумма достигнет 13 процентов от средней пенсии по старости. В ведение Больничной кассы перейдет ряд услуг, которые прежде финансировались из госбюджета.

Фонд зарплат бюджетников вырастет на 2,5%. За точное распределение этих средств отвечают профильные министерства. Больше всего, на 4,5%, зарплата вырастет в системе МВД, в том числе у полицейских, спасателей, тюремного персонала и работников таможни, а также у работников системы социального обеспечения.

Продолжат расти зарплаты учителей, для этого в бюджете Министерства образования и науки предусмотрено на 36 миллионов евро больше, чем в 2017 году. 10 миллионов выделено на повышение зарплат работников культуры и молодежных тренеров, 0,6 миллиона в год добавится на повышение заработной платы прокуроров, чтобы поддерживать ее на конкурентоспособном уровне.