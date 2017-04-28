Правительство одобрило позиции Эстонии в отношении представленных "Газпромом" обязательств

Правительство обсудило и одобрило позиции Эстонии в отношении предложенных "Газпромом" собственных обязательств предприятия в связи с поставкой газа в страны Центральной и Восточной Европы.

В 2015 году Европейская комиссия представила возражения в конкурентном производстве против "Газпрома". По мнению комиссии, часть коммерческой деятельности "Газпрома" на газовых рынках Центральной и Восточной Европы может представлять собой злоупотребление монопольным положением на рынке, что противоречит правилам конкуренции ЕС. В ответ на это предприятие представило Европейской комиссии в начале 2016 года обязательства, которые берет на себя предприятие и которые, по мнению "Газпрома", должны устранить нарекания комиссии.

В отношении данных обязательств Европейская комиссия начала консультацию, в которой спрашивает мнение участников рынка относительно обязательств "Газпрома".

По оценке Эстонии, производство по вопросу о конкуренции следует прекратить способом, который обеспечил бы прекращение злоупотребления монопольным положением и за которым последовало бы наложение штрафа. По мнению Эстонии, в данном случае взятие "Газпромом" обязательств не пропорционально масштабу нарушения. Эстония считает, что меры, предусмотренные в принимаемых "Газпромом" обязательствах, являются временными и не обеспечивают долговременной приемлемой для потребителей цены на газ. Решение заключается в создании альтернативных источников поставок для рынка балтийско-финского региона. Поэтому необходимо продолжать сооружение трансграничных соединений, аналогично уже строящимся эстонско-финскому и польско-литовскому газопроводам.

Эстония придерживается мнения, что только многочисленность источников поставок и свободная конкуренция обеспечат приемлемую для потребителей цену и исключат продолжающееся монопольное положение на рынке одного поставщика.

В случае, если Европейская комиссия сочтет, что предложение "Газпрома" по взятию обязательств является достаточным для решения ситуации с конкуренцией на газовых рынках Центральной и Восточной Европы, то, по мнению Эстонии, нужно дополнить представляемые "Газпрому" предложения, чтобы появилась возможность ликвидировать влияние злоупотреблений монопольным положением на рынке и не допустить злоупотребления в будущем.