Правительство одобрило поправки к требованиям о рабочей среде

На сегодняшнем заседании правительство одобрило поправки к Закону о трудовом здравоохранении и трудовой безопасности, цель которых – сократить бюрократические требования и повысить безопасность рабочей среды.

”В остававшемся долгое время без изменений Законе о трудовом здравоохранении и трудовой безопасности есть много требований, которые накладывали на плечи предпринимателей излишние формальные обязанности и дополнительные расходы. В результате тщательного анализа и вовлечения заинтересованных групп была подготовлена понятная и юридически четкая регуляция трудового здравоохранения и трудовой безопасности”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. ”Новые требования подталкивают и самих работников больше думать о безопасной трудовой среде, таким образом лучше защищая работника от непосредственно влияющих на него опасностей”.

Работника следует направлять на проверку здоровья, исходя из встречающихся в работе опасностей и в случае наличия определенных рисков, например, биологических опасностей или канцерогенов, проверка здоровья будет проходить до соприкосновения с опасностью в рабочей среде. В дальнейшем работодатель может направить работника на первичную проверку здоровья на протяжении более продолжительного срока, что означает, что проверка будет проходить в течение испытательного срока, а не в первый месяц работы, как прежде.

У работодателей в дальнейшем будет больше возможностей принимать решение по тому, кто и как будет направлять работников, например, руководство и обучение работников, а также оказание первой помощи изменятся исходя из нужд предприятия.

Согласно новому порядку, работники и работодатели смогут договориться о выплате договорного штрафа за нарушение требований к трудовому здравоохранению и трудовой безопасности. В соглашении о договорном штрафе следует остановить конкретные действия работника и работодателя, которые рассматриваются как нарушения требований к трудовому здравоохранению и трудовой безопасности, и могут поставить здоровье работника под угрозу. Например, к таким действиям могут относиться отказ от использования работником средств личной защиты, или же не предоставление таких средств со стороны работодателя, отрицание требований безопасности к машинам, устройствам и другим рабочим средствам.

Для того чтобы защитить работника от неразумных соглашений, для договорного штрафа в случае нарушений будет установлена предельная граница — условленный штраф в случае нарушения работником требований трудового здравоохранения и трудовой безопасности не может превышать среднюю месячную заработную плату работника. Для работодателей такой границы не установлено.

Благодаря поправкам будет отменена обязанность работодателя оповещать трудовую инспекцию об инициировании деятельности, изменении сферы деятельности и формировании совета по рабочей среде, а также представлять каждый год годовой отчет о деятельности совета по рабочей среде. Также работодателям не придется больше оповещать трудовую инспекцию обо всех легких происшествиях, а лишь в тех случаях, где последствия происшествия привели к временной нетрудоспособности, тяжелой травме или смерти. У трудовой инспекции будет право во избежание повторного производства отказываться от рассмотрения происшествий с летальным исходом, если началось уголовное делопроизводство.