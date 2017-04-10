Правительство обсудит в Сагади государственную бюджетную стратегию

Сегодня и завтра правительство соберется, чтобы обсудить государственную бюджетную стратегию (ГБС) на 2018–2021 гг. Бюджетной стратегией правительство определяет основные направления государственной бюджетной политики и планирует денежные средства для достижения своих целей.

На каждый год правительство утверждает цель бюджетной позиции правительственного сектора. Правительство также обсудит план важных для государства инвестиций в недвижимость и планируемые правительством стратегические инвестиции. В рамках государственной бюджетной стратегии правительство обсудит также политику в сфере персонала и зарплат и примет решения, формирующие фонд заработной платы учреждений, финансируемых из государственного бюджета.

Правительство обновляет стратегию каждой весной, уточняя программы на три предстоящих года и дополняя их как минимум еще одним годом. Это позволяет привести долгосрочные государственные финансовые планы в соответствие с изменениями в экономике, фискальной среде и отраслевой среде деятельности.

Государственная бюджетная стратегия должна быть готова не позднее конца апреля. На основании бюджетной стратегии министерства продолжат составление проекта госбюджета на 2018 год, который правительство обсудит на заседаниях кабинета осенью.

Обсуждение бюджетной стратегии пройдет в мызе Сагади, в Ляэне-Вирумаа.