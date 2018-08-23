Правительство хочет сделать борьбу с отмыванием денег более эффективной

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в Эстонии должна быть нулевая терпимость в отношении отмывания средств. ”В последние годы правила борьбы с терроризмом и отмыванием денег ужесточились. Сегодняшние нормы значительно отличаются от норм того времени, когда заключались масштабные сомнительные сделки. Важно, чтобы сотрудничество между государством и финансовыми учреждениями продолжалось”, — заявил он.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, эстонские учреждения предприняли серьезные шаги для того, чтобы снизить риск и сохранить доверие к нашей банковской сфере. ”Например, в деле о подозрениях в отмывании средств в отношении банка Danske важную роль сыграла деятельность Финансовой инспекции в 2014-2015 году, в результате которой банк вынужден был положить конец бизнесу нерезидентов, относящихся к группе риска. Тогда же информация была передана датским органам надзора”, — сказал он.

В соответствии с решением правительства, правительственная комиссия по борьбе с терроризмом и отмыванием денег получила задание представить дополнительные предложения, как бороться с отмыванием средств и повысить меру ответственности финансовых учреждений.