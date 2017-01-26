Правительство Эстонии одобрило договор о строительстве Rail Baltica

Правительство Эстонии предоставило премьер-министру Юри Ратасу полномочия подписать межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой, сообщает rus.err.ee.

"Rail Baltica — важная для Эстонского государства инвестиция, которая, с одной стороны, поддерживает развитие нашего предпринимательства, туризма и транспортного сектора, а с другой — тесно соединяет нас с Центральной Европой. Проведенные в течение нескольких лет анализы и предварительные исследования дают нам уверенность в том, что Эстония получит новую, быструю, энергоэффективную, экологичную и безопасную транспортную линию, которая является полезным проектом для Эстонии и всей Европы", — сказал Ратас.

Он отметил, что подобные Rail Baltica крупные проекты неизбежно вызывают в обществе различные эмоции и мнения. "При этом я рад, что высказаться смогли все стороны, а поэтапная реализация проекта основана на доказанных данных, детальных переговорах и проверенных фактах", — подчеркнул премьер-министр.

Ратас добавил, что трем странам Балтии настало время подписать межправительственное соглашение о точных условиях строительства железной дороги с последующей ратификацией в парламентах, что обеспечит его выполнение даже при сменах правительств.