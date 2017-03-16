Правительство Эстонии договорилось о пошлинах при регистрации автомобилей

Кабинет министров утвердил концепцию сбора пошлины при регистрации транспортного средства: пошлина должна мотивировать потребителей отдавать предпочтение автотранспортным средствам с более низким расходом топлива и с меньшим воздействием на окружающую среду.

После утверждения концепции министерство приступит к составлению законопроекта, а после вступления закона в силу, которое запланировано на 1 января 2018 года, пошлина будет взиматься при первой регистрации транспортного средства, а для уже зарегистрированных в Эстонии автомобилей — при первой смене владельца, передает rus.err.ee.

Для новых автомобилей, произведенных в 2015 году и позже, размер пошлины зависит от показателя выброса СО2, а для транспортных средств, выпущенных до 2015 года, а также для мотоциклов и мопедов — от мощности (киловатт), поскольку в авторегистре не для всех транспортных средств есть данные по CO2.

Размеры пошлины меньше для экологически чистых автомобилей и начинаются для наиболее продаваемых в Эстонии новых автомобилей со 150-160 евро, дополнительно льготные тарифы установлены для электрических и гибридных автомобилей.

Для старых автомобилей размер пошлины значительно ниже — например, для автомобиля старше 10 лет размер пошлины составляет 20% от обычной ставки, пошлина не распространяется на грузовые автомобили, автобусы и тракторы.