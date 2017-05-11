На сегодняшнем заседании кабинета правительство пришло к соглашению по плану масштабных инвестиций в транспортную инфраструктуру, который предусматривает повышение качества транспортной инфраструктуры в направлениях Таллинн — Тарту, Таллинн — Пярну и Таллинн — Нарва как для железнодорожных путей, так и для шоссейных дорог, значится в пресс-релизе правительства.

Кроме того, будут осуществлены инвестиции в развитие региональных аэропортов, транзитных путей и Хаапсалуской железной дороги. В 2018–2020 годах правительство дополнительно инвестирует в транспортную инфраструктуру 135 миллионов евро.



”Инвестиции в инфраструктуру направлены на развитие регионов Эстонии и соединят ее сетью существенно более качественных железнодорожных путей и шоссейных дорог. Мы планируем в течение трех следующих лет инвестировать дополнительные средства в строительство транспортной сети стратегического значения, которая принесет пользу всей Эстонии”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Модернизация транспортных соединений поможет обеспечить, чтобы расстояние от дома до подходящего рабочего места, интересных увлечений, места учебы или туристического объекта не становилось ограничением при совершении важных выборов в жизни. Свобода передвижения предоставляет всем жителям Эстонии возможность повысить качество своей жизни”.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон подчеркнула, что утвержденный правительством принцип показывает: для правительства важна реализация проектов, обеспечивающих регионам качественные и быстрые транспортные соединения. ”Мы продолжим ранее запланированную работу на тех объектах, где она уже начата. Самым известным из них является строительство шоссе Таллинн — Тарту, однако важно, чтобы продолжалась работа и по другим долгожданным проектам, таким как направление Таллинн — Пярну. Дополнительные инвестиции решают несколько параллельных задач: предоставляют быстрые, более качественные транспортные соединения между крупными центрами”, — сказала Симсон.

Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру на следующие три года составит 135 миллионов евро, они являются частью правительственного плана крупномасштабных инвестиций, способствующих оживлению эстонской экономики и повышающих качество жизненной среды в Эстонии.