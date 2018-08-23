Правительство дало зеленый свет сокращению гендерной разницы в зарплатах в государственном секторе

Цель законопроекта — помочь работодателям анализировать зарплаты женщин и мужчин при помощи более эффективных и удобных решений. Также инспекции труда будут предоставлены права осуществлять надзор за соблюдением и применением принципа равной зарплаты в государственном секторе.

”В опубликованных недавно рекомендациях Европейской комиссии обращается внимание на большой гендерный разрыв в зарплатах в Эстонии”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”При помощи законопроекта системы зарплат станут более прозрачными, что тоже одно из решений, предложенных Европейской комиссией. Сперва мы применим изменения к государственному сектору, обеспечив и работодателям из частного сектора возможность использования цифрового решения и получения консультации в инспекции труда. Прежде всего, приведем в порядок ситуацию в госсекторе и подадим таким образом пример и другим”.

Согласно действующему законодательству, начиная с 2004 года все работодатели обязаны обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за равную работу. Также работодатели должны развивать гендерное равноправие в своей организации. Надзор поможет им лучше выполнять эту обязанность в будущем.

Для автоматического вычисления гендерного разрыва в зарплатах будет разработан цифровой инструмент, то есть ”светофор гендерного разрыва”, который обеспечит небольшую административную нагрузку на работодателей. Сравнение данных о зарплате на основе гендерного признака будет проведено на основе тех данных, которые работодатели уже предоставили государству и которые доступны при помощи регистров.