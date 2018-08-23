23.08.2018, 18:50

Правительство дало зеленый свет сокращению гендерной разницы в зарплатах в государственном секторе

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rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

На сегодняшнем заседании правительства одобрили поправки к Закону о гендерном равноправии, при помощи которых будут созданы более удобные решения для анализа и снижения гендерной разницы в зарплатах, сообщает Министерство социальных дел.

Цель законопроекта — помочь работодателям анализировать зарплаты женщин и мужчин при помощи более эффективных и удобных решений. Также инспекции труда будут предоставлены права осуществлять надзор за соблюдением и применением принципа равной зарплаты в государственном секторе.

”В опубликованных недавно рекомендациях Европейской комиссии обращается внимание на большой гендерный разрыв в зарплатах в Эстонии”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут. ”При помощи законопроекта системы зарплат станут более прозрачными, что тоже одно из решений, предложенных Европейской комиссией. Сперва мы применим изменения к государственному сектору, обеспечив и работодателям из частного сектора возможность использования цифрового решения и получения консультации в инспекции труда. Прежде всего, приведем в порядок ситуацию в госсекторе и подадим таким образом пример и другим”.

Согласно действующему законодательству, начиная с 2004 года все работодатели обязаны обеспечить равную оплату труда мужчин и женщин за равную работу. Также работодатели должны развивать гендерное равноправие в своей организации. Надзор поможет им лучше выполнять эту обязанность в будущем.

Для автоматического вычисления гендерного разрыва в зарплатах будет разработан цифровой инструмент, то есть ”светофор гендерного разрыва”, который обеспечит небольшую административную нагрузку на работодателей. Сравнение данных о зарплате на основе гендерного признака будет проведено на основе тех данных, которые работодатели уже предоставили государству и которые доступны при помощи регистров.

Если при помощи ”светофора” в организации будет выявлена гендерная разница в зарплатах, то работодатель будет должен выяснить причины разрыва. Если работодатель не видит объективных причин для разницы в зарплатах, он составляет рабочий план, в котором поясняется, как и при помощи чего работодатель будет сокращать гендерный разрыв в своем учреждении.

В ходе всего описанного процесса консультированием и поддержкой поможет инспекция труда, где будет развита соответствующая компетенция.

В законопроекте также уточняются обязанности работодателей по сбору гендерных данных о работниках и информировании работников о равноправии женщин и мужчин в организации. Это четко означает подсчет данных, на основе которых как сам работодатель, так и инспекция труда и другие отслеживающие исполнение закона учреждения, а также работники или их представители смогут оценивать исполнение требования выплаты равной зарплаты женщинам и мужчинам.

Планируется, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года.

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