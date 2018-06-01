Правда или глупая выдумка? Надо ли класть перегревшийся телефон в холодильник

Летом мы больше времени проводим на улице и, как следствие, чаще подвергаем своего умного помощника всевозможным рискам, в том числе и погодным. Как уберечь телефон в экстремальных условиях? Что следует предпринять, чтобы он продолжал нам верно служить и по окончании отпуска? Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов развенчивает в пух и прах широко распространенные мифы.
- Если телефон сильно нагрелся, его надо срочно положить в холодильник?
”Это довольно распространенное заблуждение. И я настоятельно рекомендую всем не совершать такую ошибку: электронным устройствам не место в холодильнике”, — уверена Селиов.
Нагревшееся устройство следует, конечно, охладить, но только постепенно. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата, а значит, весьма вероятны внутренние повреждения от влаги, не заметные для невооруженного глаза. Не менее вредно выносить телефон из прохладной комнаты сразу на жару. Мой совет: выходя в жаркую погоду из дома, держите телефон в кармане или сумке — это защитит его от резкого температурного скачка и образования конденсата.
Причиной перегрева может также стать и силиконовый чехол. Он защищает телефон от ударов, но, к сожалению, препятствует отводу тепла — и в жаркий день его лучше снять.