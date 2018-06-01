01.06.2018, 11:51

Правда или глупая выдумка? Надо ли класть перегревшийся телефон в холодильник

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rus.delfi.ee
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Samsung Galaxy A8 2018
Samsung Galaxy A8 2018Foto: Hendrik Osula

Летом мы больше времени проводим на улице и, как следствие, чаще подвергаем своего умного помощника всевозможным рискам, в том числе и погодным. Как уберечь телефон в экстремальных условиях? Что следует предпринять, чтобы он продолжал нам верно служить и по окончании отпуска? Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Eesti Сирли Селиов развенчивает в пух и прах широко распространенные мифы.

  • Если телефон сильно нагрелся, его надо срочно положить в холодильник?

”Это довольно распространенное заблуждение. И я настоятельно рекомендую всем не совершать такую ошибку: электронным устройствам не место в холодильнике”, — уверена Селиов.

Нагревшееся устройство следует, конечно, охладить, но только постепенно. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата, а значит, весьма вероятны внутренние повреждения от влаги, не заметные для невооруженного глаза. Не менее вредно выносить телефон из прохладной комнаты сразу на жару. Мой совет: выходя в жаркую погоду из дома, держите телефон в кармане или сумке — это защитит его от резкого температурного скачка и образования конденсата.

Причиной перегрева может также стать и силиконовый чехол. Он защищает телефон от ударов, но, к сожалению, препятствует отводу тепла — и в жаркий день его лучше снять.

А еще не будет лишнем отключить в жару приложения, которые работают по умолчанию (т.е. потребляют энергию) и которыми вы в данный момент не пользуетесь, например, GPS, WiFi, социальные сети и др.

”Как и домашнему любимцу, жара телефону принесет одни только страдания — и его не стоит оставлять в автомобиле в летний солнечный день”, — улыбается Селиов.

  • Если у телефона есть пыле- и влагозащита, он не боится песка?

И это миф, потому что песок опасен для всех устройств. Микроскопические песчинки забивают отверстия динамиков, разъемы и царапают объектив камеры. На пляже телефон лучше вообще не доставать из сумки или держать в пластиковом пакете — так будет надежнее.

ТОП

А для защиты гнезд, куда подключаются наушники и USB-кабель, существуют специальные заглушки, которые могут выглядеть даже как украшения.

  • Если телефон долго пролежал под палящим солнцем, он может взорваться?

”Не волнуйтесь, телефоны на солнцепеке не взрываются, словно гранаты, — развенчивает очередной миф Селиов. — Правда, из-за перегрева аккумулятора могут замедлиться какие-то процессы, и в худшем случае устройство просто перестанет работать”.

И все же опасность существует. Если телефон раньше подвергался ударам, то всегда есть вероятность того, что при перегреве автоматически не снизится его мощность и он может воспламениться прямо в руке.

Смартфон нормально функционирует до 45 градусов по Цельсию, однако оптимальная температура для его работы — это 20 градусов.

  • Если в телефон попала вода, его нужно засыпать рисом?

”Весьма укоренившееся заблуждение, и об этом говорилось уже не раз. Промокшему устройству никакой рис не поможет”, — считает директор по обслуживанию клиентов Tele2.

Испаряясь, озерная или морская вода оставляет на внутренних деталях телефона минеральные и другие загрязнения. И это рано или поздно приведет к повреждениям устройства.

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