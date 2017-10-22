Правда и мифы: можно ли продлить жизнь батарее, вытащив ее из ноутбука?

Надо ли вытаскивать батарею, когда ноутбук подключен к розетке? Ну, при условии, конечно, что конструкция ноутбука предусматривает возможность простого извлечения аккумулятора. Многие задаются этим простым вопросом. И на него есть столь же простой ответ! А также долгое объяснение, почему все так, а не иначе.

В современные ноутбуки устанавливают два типа аккумуляторов — литий-ионный и литий-полимерный. Второй тип считается усовершенствованной версией первого, но, при сравнимых размерах, является и менее емким, и куда более хрупким. Поэтому в рамках нашей статьи особой разницы между ними нет — не надо охотится за ноутбуками именно с литий-полимерными батареями. Покупателя вообще не должен волновать тип этой самой батареи — это несущественно.

Зато существенно знать два факта:

Современные аккумуляторы в электронике нельзя испортить зарядкой более 100%.

100-процентная разрядка вредна для них.

За тем, чтобы не было ни "перезалива электроэнергии" ни разрядки на 100% следит встроенный в аккумулятор чип. Он отключает зарядку при достижении максимума (на самом деле даже чуть раньше) напряжения. Он же отключает аккумулятор на 3-5% оставшегося заряда.

Коротко говоря — владелец ноутбука не должен ни переживать о типе аккумулятора, ни как-то специально заботится о нем. Хотя несколько фактов все же знать не помешает.

Нужно ли вытаскивать аккумулятор, чтобы продлить ему срок жизни?

Короткий ответ: нет, не нужно. Но в определенной ситуации батарею действительно можно вытащить и позволить ноутбуку работать сугубо от розетки. При условии, конечно, что батарею вообще можно вытащить, не разбирая половину устройства.

В какой именно "определенной ситуации"? Эта ситуация проста и однозначна:

Батарею стоит вытаскивать только если ноутбук длительное время работает под высокой нагрузкой и, как следствие, его процессоры (центральный и графический) генерируют очень много тепла.

Например, при игре в игры, обработке видео или майнинге криптовалюты. Потому что враг номер один аккумуляторов (особенно литий-полимерных) — экстремальные температуры. "Экстремальные" в понимании электроники — ниже нуля и выше 21 градуса по Цельсию. И холод, и жара запускают в батареях определенные химические процессы, которые в долгосрочной перспективе ведут к деградации аккумулятора.

Однако ключевое словосочетание выше: "длительное время". Имеется в виду — долгие часы, регулярно, может быть даже каждый день. Если ноутбук "нагружается" лишь время от времени, никакого практически смысла в извлечении батареи нет. Чтобы понять — почему так, нужно читать дальше.

Почему "литий-"-что-то-там аккумуляторы все равно стареют сами по себе?

Говоря очень просто — потому что ионы "застревают" и прекращают свободно течь от анода к катоду, что ведет к уменьшению емкости аккумулятора. До 20% емкости современный литий-полимерный аккумулятор доходит за примерно 900-1000 циклов зарядки-разрядки или за примерно три года его эксплуатации в стиле "и в хвост, и в гриву".

Но даже если им не пользоваться, он все равно деградирует — и это основная причина того, что не надо ни "запасать" аккумуляторы в прок, ни как-то особо религиозно пытаться продлить им жизнь.

К "естественному" старению аккумулятора приводят следующие факторы:

Высокое напряжение, а говоря попросту — постоянное удержание заряда аккумулятора выше 80%.

Температура аккумулятора выше 21 градуса по Цельсию.

Температура ниже 5 градусов по Цельсию, а особенно — отрицательная температура.

Физические нагрузки, особенно ударные (литий-полимерным батареям от них совсем плохо).

Даже при обычном хранении аккумулятора при комнатной температуре он все равно будет терять заряд со скоростью примерно 8% в месяц.

Значит ли это, что ему совсем нельзя продлить жизнь :(? Нет, можно. Но усилия, которые надо для этого прикладывать, вероятно не стоят возможной выгоды.

Как продлить срок жизни аккумулятора?

Строго говоря "продлить" срок жизни аккумулятора никак нельзя. Можно только замедлить процесс деградации, который начинается в момент первой зарядки. Для этого:

Избегайте частого разряда "в ноль".

Избегайте заряжать аккумулятор до 100% и тем более держать его постоянно в таком состоянии (оптимально "держать уровень" на 40-80%).

Заряжайте при пониженном напряжении (если возможно).

Вытаскивайте аккумулятор, если постоянно играете в игры или майните криптовалюту.

Если аккумулятор будет долго храниться — зарядите до 40% и потом раз в месяц подзаряжайте до этого значения.

Самый эффективный способ уберечь аккумулятор от деградации при длительном хранении — хранить его в холодильнике при температуре в 4-8 градусов Цельсия. ВНИМАНИЕ! Хранить его там надо только в герметичном мешке, который гарантирует 100% непроницаемость для воздуха! Иначе влага убьет аккумулятор. И прежде чем использовать его, достав из холодильника — дождитесь, пока он нагреется до комнатной температуры.