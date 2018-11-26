Права налоговиков в Эстонии расширят: спрятаться за спиной "танкистов" будет сложнее

Согласно действующему законодательству и судебной практике, налоговую задолженность можно истребовать лишь с члена правления коммерческого объединения. В дальнейшем задолженность можно будет истребовать и с реального руководителя коммерческого объединения, который, скрываясь за спинами занесенных в коммерческий регистр членов правления, намеренно довел предприятие до возникновения долгов, пишет rus.err.ee.

В будущем на странице Налогово-таможенного департамента помимо данных о налоговых задолженностях начнут публиковать информацию о других неоплаченных лицом обязательствах, которые были переданы на истребование и которыми занимается департамент. Это, например, назначенные налоговым управляющим административное взыскание, денежный штраф и обязанности по ответственности. Ранее налоговая задолженность обнародовалась, если она составляла не менее 10 евро. Согласно новому законопроекту, задолженность и возможные дополнительные обязательства будут обнародоваться, если их сумма составляет не менее 100 евро.