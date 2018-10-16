16.10.2018, 12:10

Пожилая женщина интересуется: дети хотят меня сдать в дом престарелых, могу ли я завещать дом сиделке?

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rus.delfi.ee
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Oru vanurite kodu
Foto: Arvi Kriis

В редакцию Maaleht обратилась пожилая читательница: "Мне 87 лет, дети о мне не заботятся, а хотят сдать в дом престарелых. Поэтому я наняла сиделку". Женщина интересуется, может ли она теперь завещать свой дом сиделке.

"Сиделке я могу заплатить только домом, так как денег у меня кроме пенсии нет. Могу ли я в завещании оставить дом на сиделку? Вы советуете сделать завещание у нотариуса или на дому? Если я завещаю дом сиделке, будет ли она обязана после мое смерти организовать мои похороны?" — интересуется читательница из деревни Сымеру.

Присяжный адвокат Иво Махов отвечает, что сделать завещание в пользу сиделки возможно, но не всегда этого может хватить. Иногда попечителю необходимо быть уверенным, что его не используют, нарушив слово.

Часто бывает так, что незадолго до смерти завещателя объявляются родственники и переубеждают его. Так как изменить завещание можно в одностороннем порядке, то часто сиделки узнавали о смене наследника имущества лишь уже после того, как они организовали похороны и отправились к нотариусу.

Большую уверенность попечителю может дать двусторонний договор о наследовании (§ 95–103 Закона о наследовании). При подобном договоре наследника в одностороннем порядке изменить нельзя.

Однако Махов отмечает, что полную уверенность сиделке не дает и договор о наследовании, так как этот договор не запрещает завещателю передать свое имущество кому-то другому еще во время жизни. Были случаи, когда попечитель тратил свое время и деньги, но к момент вступления договора наследования в силу, наследовать уже было нечего.

Поэтому вдобавок к договору о наследовании отдельно заключаются договоре об уходе, где для гарантирования обязательств получающей уход стороны вносятся отметки в Крепостную книгу. В таком договоре можно также отметить и обязательства попечителя — в том числе обязательство и детали организации похорон.

Договор о наследовании дома заключить не нельзя, нужно идти к нотариусу. С завещанием также есть смысл обратиться в нотариальную контору. Помимо составления завещания или заключения договора нотариус также может дать необходимый совет.

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