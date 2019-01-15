Поздравляем, вас взломали! У эстонского предпринимателя ушел почти месяц на переговоры с Facebook, но аккаунт ему полностью так и не вернули

Писатель и учитель йоги из Раквере Памела Маран говорит, что крайне разочарована в Facebook. В прошлом году на рекламу трех своих страниц она потратила 1500 евро. Теперь она не уверена, что будет продолжать покупать там рекламу, так как считает, что у сайта проблемы с безопасностью, а на решени проблем уходит слишком много времени.

Аккаунт женщины в Facebook взломали как раз перед Рождеством, 23 декабря. Вместе с личным аккаунтом мошенник получил доступ и к ее бизнес-страницам, где были кроме прочего данные ее кредитных карт. Ей пришло письмо, что "ее" реклама одобрена — но это было не то, что она заказывала.

Позже она уже больше ничего не видела, так как полностью утратила права на управление своими страницами. Маран тут же закрыла свои кредитные карты и подала заявление в полицию. Полиция же сообщила, что они ничего не могут сделать, так как Facebook не отвечает на их запросы. От социальной сети же требовалось узнать, какой IP-адрес стоит за взломом страницы.

Если с восстановлением доступа к личному аккаунту проблем не было (после 10 писем к Facebook), то свои бизнес-страницы Маран было сложно отвоевать обратно.

Маран наконец получила доступ к своему бизнес-аккаунту в четверг на прошлой неделе. Однако не все оказалось так просто — в администраторах страницы остался человек, который взломал ее аккаунт, и она не может удалить его оттуда и лишить прав.