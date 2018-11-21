Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе

Financial Times составил список топовых предприятий в пяти категориях:

частные лица

корпоративные цифровые изменения

новые технологи и бизнес-модели

технологическое образование

использование технологий для решения социальных проблем

В топ частных попал эстонский предприниматель и председатель волостного собрания Виймси Таави Котка — бывший вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций и руководитель проект э-резидентства. Издание пишет, что включенные в данный список лица помогли популяризации цифровой трансформации, а Котка был движущей силой в превращении Эстонии в цифрового новатора.

А вот в категории новых технологий и бизнес-моделей представлены два эстонских предприятия. Первое из них — фирма по разработке роботов-почтальонов Starship Technologies, которую основали Ахти Хейнла и Янус Фрийс. По словам издания, предоставляющая работу 200 людям фирма на первых двух этапах привлекла 42,2 млн долларов инвестиций.

Вторая включенная в список фирма — созданная в 2015 году OSA DC. Это основанная на искусственном интеллекте платформа, которая передает данные о покупках потребителей розничным продавцам и поставщикам, чтобы они могли улучшить свой бизнес. На странице фирмы основателями указаны Алекс Исаев, Максимилиан Мусселиус и Руслан Пышный.