21.11.2018, 19:50

Поздравляем! Financial Times включило эстонского бизнесмена и две компании в ТОП двигателей прогресса в Европе

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rus.delfi.ee
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Starship pakirobot
Starship pakirobotFoto: Ilmar Saabas

Бизнесмен Таави Котка, Разработчик роботов-почтальонов Starship Technologies и OSA DC попали в топ предприятий-двигателей прогресса в Европе по версии известного британского издания Financial Times.

Financial Times составил список топовых предприятий в пяти категориях:

  • частные лица
  • корпоративные цифровые изменения
  • новые технологи и бизнес-модели
  • технологическое образование
  • использование технологий для решения социальных проблем

В топ частных попал эстонский предприниматель и председатель волостного собрания Виймси Таави Котка — бывший вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций и руководитель проект э-резидентства. Издание пишет, что включенные в данный список лица помогли популяризации цифровой трансформации, а Котка был движущей силой в превращении Эстонии в цифрового новатора.

А вот в категории новых технологий и бизнес-моделей представлены два эстонских предприятия. Первое из них — фирма по разработке роботов-почтальонов Starship Technologies, которую основали Ахти Хейнла и Янус Фрийс. По словам издания, предоставляющая работу 200 людям фирма на первых двух этапах привлекла 42,2 млн долларов инвестиций.

Вторая включенная в список фирма — созданная в 2015 году OSA DC. Это основанная на искусственном интеллекте платформа, которая передает данные о покупках потребителей розничным продавцам и поставщикам, чтобы они могли улучшить свой бизнес. На странице фирмы основателями указаны Алекс Исаев, Максимилиан Мусселиус и Руслан Пышный.

Однако в эстонском коммерческом регистре предприятие OSA DC не зарегистрировано. Зато в нем есть указанное на странице компании в Facebook OSA Hybrid Platvorm OÜ. 98% данной компании принадлежит зарегистрированной на Кипре фирме E.E.C. Extra Entertainment Corporation Ltd. Остальная часть принадлежит частным лицам из России и Украины.

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