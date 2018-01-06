Повышение налога: в Таллинне самое дорогое дизельное топливо в Балтии

После повышения акцизного налога на топливо в Риге в первую неделю 2018 года продается самый дорогой бензин 95-й марки среди столиц стран Балтии, свидетельствуют данные агентства LETA.

Далее по дороговизне бензина следует Таллинн, а меньше всего бензин стоит в Вильнюсе. В то же время в Таллинне — самая высокая цена на дизельное топливо, а в Вильнюсе — самая низкая, пишет rus.delfi.lv.

По сравнению с предыдущим годом рост цен на топливо наблюдается во всех странах Балтии. В Риге в первую неделю года 95-й бензин стоит на 4,8% больше, чем в конце 2017 года, в Таллине — на 3,9% больше, в Вильнюсе — на 4,2% больше. В свою очередь цена дизельного топлива в Риге возросла на 4,2%, в Таллине — на 5,1%, в Вильнюсе — на 5,4%.

В первую рабочую неделю года на АЗС Circle K в Риге цена 95-го бензина из-за повышения акциза выросла на 4% — до 1,262 евро за литр, а цена дизельного топлива составила 1,182 евро за литр, увеличившись на 3,3%.

В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС Circle K стоит 1,214 евро за литр, что на 0,5% больше, а цена дизельного топлива поднялась на 2,3% до 1,133 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подорожал на 0,6% — до 1,256 евро за литр, цена дизельного топлива возросла на 0,6% — до 1,276 евро.

Цена автогаза не изменилась только в Риге, где на этой неделе он стоит 0,545 евро за литр. В Таллинне автогаз подорожал на 8,3% — до 0,649 евро, а в Вильнюсе его цена снизилась на 0,2% — до 0,56 евро за литр.