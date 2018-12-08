Повышение минимальной зарплаты принесет в госбюджет дополнительно 14,5 млн евро

Повышение минимальной зарплаты устанавливается постановлением правительства. В пояснительной записке к постановлению говорится, что в связи с увеличением минимальной заработной платы вырастут поступления социального налога, страхового взноса по безработице, подоходного налога. Также повышение минималки приведет к росту потребления, а значит к дополнительным поступлениям налога с оборота и акцизов, передает rus.err.ee.

Расходы на оплату труда сотрудников государственных и местных органов власти, по прогнозу Минфина, увеличатся на 3,3 млн евро.